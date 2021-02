Koloss als Rettungshelfer Neues Althengstetter Teleskopmastfahrzeug bewährt sich

Eine Wanderin war in der Wolfsschlucht bei Ottenbronn gestürzt und konnte in der Folge ihren Fuß nicht mehr belasten. Das Gelände: steil und rutschig. Das neue Fahrzeug musste daher ran, um die verletzte Frau zu bergen. "Zur Rettung haben wir den Teleskopmast und eine Schleifkorbtrage verwendet", erklärt Benjamin Jones, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Althengstett, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Mit dem Fahrzeug seien die Feuerwehrleute zunächst nah an die Unfallstelle herangefahren, berichtet der Kommandant; danach habe man den Gelenkmast den steilen Hang hinab, in Richtung der verunfallten Wanderin, ausgefahren. "In anderthalb, zwei Metern Höhe schwebend", mit zwei Seilen gesichert, sei die Frau schließlich auf der Trage liegend heraufgeholt worden, sagt der Kommandant.