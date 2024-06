1 Anscheinend war eines der Autos auf die Gegenfahrbahn geraten. Foto: Reinhard

Zwei Fahrzeuge sind zwischen Haslach und Mühlenbach zusammengestoßen. Der Schaden beträgt rund 25 000 Euro, eine Frau schwebt in Lebensgefahr.









Bei einem schweren Unfall am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr sind drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war das Auto eines in 72 Jahre alten Mitsubishi-Fahrer, der auf der B 294 zwischen Haslach und Mühlenbach unterwegs war, aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehrt geraten und kollidierte auf der Höhe des Waldsees frontal mit dem Peugot eines 26-Jährigen.