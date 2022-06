1 Für die 23-Jährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Eine 23-jährige Frau aus Baden-Württemberg ist in der Nacht zum Pfingstmontag bei einem Unfall im Kreis Ahrweiler ums Leben gekommen. Ihre 24-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.















Bei der Kollision ihres Autos mit einem Lkw ist eine junge Baden-Württembergerin auf einer Bundesstraße in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen. Die 23-Jährige saß in der Nacht zum Pfingstmontag am Steuer ihres Wagens, als dieser nahe Kempenich mit einem entgegenkommenden Lkw zusammenprallte, wie die Polizei in Adenau mitteilte.

Die Autofahrerin sei noch am Ort des Unfalls gestorben, ihre 24 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst unklar. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.