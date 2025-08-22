Kollision in Müllheim: Bei Unfall leicht verletzt

1 Die Polizei hat einen Unfall in Müllheim aufgenommen (Symbolfoto). Foto: Maximilian Müller Recht geblinkt, links abgebogen: In Müllheim kam es zum Zusammenstoß zweier Autos.







Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 10.25 Uhr in Müllheim ereignet, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die 57-jährige Autofahrerin war auf der Werderstraße in westliche Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Kirchgasse wollte sie laut Polizeimitteilung nach links abbiegen und hatte nach derzeitigem Kenntnisstand ihren Blinker rechts eingeschaltet. Ein hinter ihr fahrender 24-jähriger Autofahrer ging deshalb davon aus, dass die 57-Jährige nach rechts abbiegen wolle und setzte zum Überholen an. Entgegen dieser Annahme fuhr die Frau jedoch nach links. Es kam zur Kollision, bei welcher der Wagen des 24-Jährigen nach links auf den Gehweg abgewiesen wurde und gegen eine Straßenlaterne prallte. Durch den Unfall wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an der Straßenlaterne kann laut Polizei noch nicht benannt werden.