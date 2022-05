Motorradfahrer bei Unfall in Freudenstadt schwer verletzt

1 Der Motorradfahrer ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: osobystist/ Shutterstock

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad am Mittwochmorgen auf der L 405 bei Freudenstadt ist ein 28-Jähriger schwer verletzt worden.















Freudenstadt - Ein 50-jähriger Ford-Fahrer fuhr laut Pressemitteilung gegen 7.20 Uhr auf die Landesstraße 405, Wildbader Straße, von Freudenstadt kommend in Richtung Einmündung zur Bundesstraße 294. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei leitete der Ford-Fahrer in Höhe einer Parkbucht einen Abbiegevorgang ein, um nach links in diese einzufahren.

Offenbar gleichzeitig scherte ein dem Ford folgender 28-jähriger Motorradfahrer nach links aus, um den Ford zu überholen. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn abkamen.

Keine Lebensgefahr

Durch die stürzte der Motorradfahrer und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei derzeit nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst - Außenstelle Freudenstadt - unter der Rufnummer 07441/536-0 zu melden.