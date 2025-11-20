Drei Lastwagen stoßen auf der schneeglatten B 294 an den Abzweigungen nach Bad Wildbad-Aichelberg und Neuweiler-Hofstett zusammen. Einer davon ist ein Räumfahrzeug.

Keine Verletzten, aber gravierende Auswirkungen auf den Verkehr: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B 294 hinter Bad Wildbad-Calmbach, in Fahrtrichtung Seewald, ereignet hat, genauer im Kreuzungsbereich der Abzweigungen nach Bad Wildbad-Aichelberg und Neuweiler-Hofstett. Beteiligt sind drei Lastwagen. Genau das ist das Problem.

Zum dem Unfall kam es um etwa 4.35 Uhr wie Benjamin Koch, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Pforzheim, mitteilt. Offenbar war die Fahrbahn zu dieser Zeit schneebedeckt und entsprechend glatt.

Auflieger schwenkt auf Gegenfahrbahn

„Mutmaßlich witterungsbedingt“, wie es Koch formuliert, brach der Auflieger eines Sattelzugs, der auf der B 294 unterwegs war, aus. Er geriet auf die Gegenspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Schneeräumfahrzeug zusammen.

In der Folge kam der Auflieger zwar wieder zurück auf seine eigentliche Seite der Fahrbahn. Allerdings bremste der Fahrer seinen Sattelzug wegen der Kollision nun stark ab. Dadurch schwenkte der Auflieger ein weiteres Mal aus auf die andere Spur und kollidierte dort mit einem zweiten Lastwagen, der gerade entgegen kam.

Immerhin: Die drei männlichen Fahrer, die jeweils alleine unterwegs waren, blieben unverletzt. Allerdings sind alle drei Lastwagen nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. „Das ist eben die Krux dabei“, meint Koch.

Die B 294 ist im Unfallbereich deshalb noch immer gesperrt. Wann die Bergung abgeschlossen ist und die Sperrung aufgehoben werden kann, konnte die Polizei am Mittwochmorgen noch nicht sagen.

Die Höhe des Sachschadens, die drei Lastwagen wurden stark beschädigt, liegt in Summe „mutmaßlich im unteren sechsstelligen Bereich“, berichtet Benjamin Koch.