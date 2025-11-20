Drei Lastwagen stoßen auf der schneeglatten B 294 an den Abzweigungen nach Bad Wildbad-Aichelberg und Neuweiler-Hofstett zusammen. Einer davon ist ein Räumfahrzeug.
Keine Verletzten, aber gravierende Auswirkungen auf den Verkehr: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B 294 hinter Bad Wildbad-Calmbach, in Fahrtrichtung Seewald, ereignet hat, genauer im Kreuzungsbereich der Abzweigungen nach Bad Wildbad-Aichelberg und Neuweiler-Hofstett. Beteiligt sind drei Lastwagen. Genau das ist das Problem.