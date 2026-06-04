Jahrelang soll eine Bande im Schwarzwald-Baar-Kreis Drogen mit normalen Lastwagen aus Spanien geschmuggelt haben. Vor Gericht zeigt sich, warum das funktionieren konnte.
Es geht um Drogen in großen Mengen, ums internationale Rauschgift-Geschäft und ja, auch darum, wie es gelingen konnte, dass eine mutmaßliche Bande Krimineller Marihuana und Koks mit ganz normalen Lastwagen einer ganz normalen Spedition in Villingen-Schwenningen auf dem Landweg aus Spanien nach Deutschland bringt. Systematisch soll das über Jahre geschehen sein – parallel zum üblichen Frachtgeschäft, mit „ordentlichen“ Lieferscheinen, verplombten und somit gesicherten Sendungen. Nicht in Nacht-und-Nebel-Aktionen, sondern am helllichten Tage.