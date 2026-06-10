Kohlengässle-Quartier in Schopfheim: Stadt sucht weiter nach Investor – und verspricht mehr Spielraum

Auf dem privaten Grundstück im Kohlengässle-Quartier sollen ab Oktober die Bagger rollen. Was aber ist mit den hochfliegenden Plänen der Stadt für ihre dortigen Grundstücke?

Jahrelang wurde daran gefeilt, wie das brachliegende Kohlengässle-Quartier als Filetstück der Innenstadt für die Zukunft gestaltet werden soll. In der Praxis jedoch tat sich weitere Jahre lang nichts. Auf dem privaten Grundstück zwischen Kohlengässle, Schwarzwald- und Steinhäusler-Straße immerhin stehen die Pläne unmittelbar vor der Umsetzung: Ab Oktober sollen die Bagger rollen und Wohnraum schaffen.

„Weiter kein konkretes Angebot“ Noch immer keine konkrete Perspektive gibt es derweil für die städtischen Grundstücke zwischen Kohlengässle, Hebelstraße und Bahnlinie (ehemaliges SGB-Gelände): „Ein konkretes Angebot liegt derzeit nicht vor. Das Grundstück befindet sich weiterhin im Verkauf“, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Aktuell steht die Stadt hierzu mit einem Bauträger in Kontakt.“

Wunsch: Medizinisches Versorgungszentrum

Zur Erinnerung: Der Stadt schwebt(e) für dieses bevorzugte Gebiet ein medizinisches Versorgungszentrum mit Arztpraxen, Reha-Einrichtungen und sonstige Anbietern rund um das Thema Gesundheit vor. Zugleich sollten auch Wohnformen wie betreutes oder Mehrgenerationen-Wohnen möglich sein. 2022 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Grundstücke zu verkaufen – gegen einen Festpreis von 1,225 Millionen Euro und ein Nutzungskonzept, das den skizzierten Anforderungen genügt.

Inzwischen mehr Spielraum für Investoren

Nach mittlerweile vier Jahre indes hat sich noch immer kein Interessent gefunden, der das Geld in die Hand nehmen und die Pläne umsetzen will. Als Grund gelten in den Ausführungen von Bürgermeister Harscher die üblichen Verdächtigen: Corona, Ukraine, Wirtschaftskrise.

Zwischenzeitlich ist die Stadt offen dafür, von den hochfliegenden Plänen abzurücken und signalisiert, dass es für potenzielle Investoren nun deutlich mehr Spielraum bei der Überbauung des Areals gibt. „Nach mittlerweile abgelaufener Angebotsfrist ist die Stadt nicht mehr an die teilweise detaillierten Vorgaben des Konzeptvergabeverfahrens gebunden. Dadurch ergeben sich für potenzielle Interessenten neue Möglichkeiten hinsichtlich der Nutzung des Grundstücks im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans“, heißt es dazu auf Anfrage aus dem Rathaus.

Verkauf sollte bis Ende 2022 über die Bühne sein

Der Bebauungsplan sieht auf den städtischen Grundstücken zwei Gebäude vor – maximal viergeschossig entlang der Bahnlinie und dreigeschossig entlang der Hebelstraße

Eine Darstellung der angedachten Bebauung, mit Blick aus Richtung Hebelstraße/Kreuzung Schwarzwaldstraße. Auf dem städtischen Areal links sind zwei neue Gebäude geplant - eins entlang der Hebelstraße, eins entlang der Bahnlinie. Rechts des diagonal verlaufenden Kohlengässle das private Wohnbauprojekt eines Investors mit vier Gebäuden. Foto: Architekturbüro Steinröder, Lörrach

Nach wie vor aber hat die Stadt eine klare Lieblings-Variante für die Nutzung: „Die Stadt verfolgt weiterhin das Ziel einer bevorzugten Nutzung für medizinische Dienstleistungen mit ergänzenden Angeboten sowie Wohnnutzung.“ Über ein konkretes Nutzungskonzept entscheide letztlich der Gemeinderat.

Die mittlerweile vierjährige Hängepartie steht komplett quer zur ursprünglichen Erwartungshaltung der Stadt. So war der damals vorgelegte Zeitplan war durchaus eng gestrickt: Nach der Ausschreibung war eine dreimonatige Bewerbungsfrist gesetzt, innerhalb derer Interessenten ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept hätten einreichen können. Gemeinderat und eine Jury wollten dann bis Juli darüber entscheiden, wer den Zuschlag bekommt - bis Dezember sollte der Verkauf abgewickelt sein. Das war im Jahr 2022.

Aktuell wird das Areal als Parkplatz genutzt

Aktuell wird ein großer Teil des städtischen Areals als öffentlicher Parkplatz genutzt – ein Daseinszweck, der dem Standort in bester Innenstadtlage kaum angemessen ist. Weitere Teile liegen komplett brach: Das ehemalige Jugendzentrum ist seit Umzug der Einrichtung in ihr neues Quartier auf dem Friedrich-Ebert-Campus verwaist; das Gebäude soll im Zuge der Neu-Ordnung gemeinsam mit den dortigen Garagen abgerissen werden, um den nötigen Freiraum zu schaffen.