Kohlengässle-Quartier in Schopfheim: Stadt sucht weiter nach Investor – und verspricht mehr Spielraum

Auf dem privaten Grundstück im Kohlengässle-Quartier sollen ab Oktober die Bagger rollen. Was aber ist mit den hochfliegenden Plänen der Stadt für ihre dortigen Grundstücke?
Jahrelang wurde daran gefeilt, wie das brachliegende Kohlengässle-Quartier als Filetstück der Innenstadt für die Zukunft gestaltet werden soll. In der Praxis jedoch tat sich weitere Jahre lang nichts. Auf dem privaten Grundstück zwischen Kohlengässle, Schwarzwald- und Steinhäusler-Straße immerhin stehen die Pläne unmittelbar vor der Umsetzung: Ab Oktober sollen die Bagger rollen und Wohnraum schaffen.