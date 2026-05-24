Kohlebergwerk: Rettungsarbeiten nach Minenunglück in Nordchina gehen weiter

Beim schwersten Minenunglück in China seit 2009 kommen mindestens 82 Menschen ums Leben. Nach wie vor gibt es Vermisste. Wegen der Unglücksursache ermitteln die Behörden.
Qinyuan - Die Rettungsarbeiten nach Chinas verheerendstem Minenunglück seit über 16 Jahren dauern an. Laut chinesischen Behörden kamen am Freitagabend 82 Personen nach einer Gasexplosion in einem Bergwerk im nordchinesischen Landkreis Qinyuan ums Leben. Nach wie vor werden zwei Personen vermisst, berichteten chinesische Staatsmedien.