Gewalt an Tankstelle

Körperverletzung in Vöhringen

1 Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdeliktes aufgenommen (Symbol-Foto). Foto: NATALLIA - stock.adobe.com/NATALLIA BARANAVA

Das beherzte Eingreifen eines Passanten hat Schlimmeres verhindert. Im Bereich der Zapfsäulen ist ein Mann unvermittelt auf einen 43-Jährigen. Doch ein Dritter schritt ein.









Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einer Tankstelle in der Eythstraße am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr hat die Polizei Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdeliktes aufgenommen.