Körperverletzung in Sulgen: Nach Beleidigungen eskaliert der Streit komplett

„Schauen Sie, wie aggressiv er ist“: Der Angeklagte versuchte Richter Thomas Geiger anhand von Videoaufnahmen zu zeigen, dass sein Anliegen berechtigt ist.
Dabei ging es um einen Streit in einer Kneipe in Sulgen vor einigen Monaten. Dort ging es in einer Berufungsverhandlung am Landgericht Rottweil um die Folgen dieses Streits. Der 50-jährige Angeklagte und Wirt der Kneipe hatte seinen Kontrahenten um 2.05 Uhr morgens mit vier Schüben Pfefferspray bearbeitet. Das wurde vom Amtsgericht Oberndorf im Mai als gefährliche Körperverletzung mit einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe geahndet.