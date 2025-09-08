Körperverletzung in Oberharmersbach: Mit Tasche geschlagen

1 Die Tat ereignete sich auf dem Festplatz Kilwi. Foto: Hildenbrand Wegen einer Körperverletzung, die sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr in Oberharmersbach ereignete, ermittelt derzeit die Polizei.







Link kopiert



Wegen einer Körperverletzung, die sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr in Oberharmersbach ereignete, ermittelt derzeit die Polizei. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, soll es bei einem Fahrgeschäft auf dem Festplatz Kilwi zu dem Vorfall gekommen sein. Zwei Männer, 24 und 28 Jahre alt, fuhren mit einem Boxauto entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und stießen im Anschluss auf das Boxauto eines Mannes, der in Begleitung eines Mädchens war. Dies soll den etwa 40-jährigen Mann so verärgerte haben, dass er mit einer Umhängetasche einem der beiden Männer an das linke Ohr schlug. Im Anschluss entfernte sich der Mann mit dem Kind. Er soll einen Vollbart, dunkle Haare und eine Brille getragen haben. Außerdem soll er den hiesigen Dialekt gesprochen haben. Zeugen sollen sich unter Telefon 07832/ 97 59 20 melden.