18-Jähriger sticht 16-Jährigen mit Messer in den Rücken

Körperverletzung in Hüfingen

1 In Hüfingen ging ein junger Mann mit einem Messer auf einen anderen los. (Symbolbild) Foto: Grove

In Hüfingen ist am Freitag ein Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 16-Jährigen eskaliert. Der 16-Jährige wurde mit einem Messer verletzt.









Ein 18-Jähriger hat am Freitagmorgen in Hüfingen-Mundelfingen der Peter-Thumb-Straße einem 16-Jährigen mit einem Messer in den Rücken gestochen, berichtet die Polizei.