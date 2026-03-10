Körperverletzung in Hausach: Jugendliche schlagen 19-Jährigen

1 Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche schlugen einen 19-Jährigen. Foto: Gambarini (Symbolfoto) Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Montagnachmittag in Hausach am Kinzigdamm im Bereich der Gartenstraße an der Einmündung zu Schänzlestraße gekommen sein.







Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Montagnachmittag in Hausach am Kinzigdamm im Bereich der Gartenstraße an der Einmündung zu Schänzlestraße gekommen sein. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Nachdem sich ein 19-Jähriger gegen 15 Uhr mit einer weiblichen Person am Kinzigdamm traf, sollen weitere Bekannte der Frau zu diesem Treffen hinzugekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche den 19-Jährigen beleidigt und in der Folge geschlagen haben. Er wurde durch die Schläge leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnten die zwei Tatverdächtigen angetroffen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Körperverletzung geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07832/97 59 20 zu melden.