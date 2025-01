Polizeieinsatz am Rottweiler Schulzentrum

Körperverletzung am Busbahnhof

1 Am Busbahnhof des Rottweiler Schulzentrums gab es am Freitagmorgen einen Polizeieinsatz. Foto: Otto

Ein Polizeieinsatz am Busbahnhof des Schulzentrums hat am Freitagmorgen für Verunsicherung gesorgt. Es sei zu einer Körperverletzung gekommen. Schüler sind involviert. Die Ermittlungen laufen.









Aufruhr am frühen Morgen auf dem Busbahnhof des Schulzentrums. Die Polizei ist vor Ort. Hintergrund, so ist etwas später beim Polizeipräsidium in Konstanz zu erfahren, ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern, bei der ein Schüler offenbar verletzt wurde.