Wer wird Bürgermeister von Königsfeld? Am Sonntag haben die Wähler das Sagen.

Es ist so weit: Am Sonntag entscheidet sich, wer Bürgermeister von Königsfeld wird – oder ob es einen zweiten Wahlgang geben wird. Zwei Kandidaten haben sich beworben.









Gut 4900 Wahlberechtigte können am Sonntag, 23. April, in Königsfeld entscheiden: Zwischen 8 und 18 Uhr sind die Wahllokale im Kernort und in den Teilorten für die Wahl des Bürgermeisters geöffnet.

Bürgermeister Fritz Link, der seit 24 Jahren den Chefposten im Rathaus inne hat, kandidiert unter dem Motto „Optimismus und Vertrauen: Zukunft bauen“. Der 60-Jährige baut auf seine Erfahrung, was in Königsfeld laufende Projekte, künftige Herausforderungen und das Gestalten in der Kommunalverwaltung angeht.

Herausforderer Fatih Cicek kommt eigentlich aus der Wirtschaft. Der Unternehmer und Wirtschaftsförderer aus Amtzell feiert am Wahltag seinen 51. Geburtstag. Er will frischen Wind in die Gemeinde bringen, wie er sagt: „Ich stehe für die neue Zeit für Königsfeld.“