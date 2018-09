Königsfeld Zwischen Kunst, Konsum und Kritik

Königsfeld. Werbung, Mode, Comics – die Liste der Dinge, in denen sich Pop-Art wiederfindet, ist lang. In den 1950er- und 1960er-Jahren entstanden, nutzt die Kunstrichtung Alltagsmotive, beleuchtet die Konsumgesellschaft, eine kurzlebige Welt, in der Massenprodukte den Markt bestimmen.

Der Blick auf das Triviale, das Populäre – Danielle Zimmermann hat es zu einem der Schwerpunkte ihrer Arbeit gemacht. Die Künstlerin, die in der Landeshauptstadt lebt und arbeitet, präsentiert im Kunstraum Königsfeld ab nächster Woche die Werke ihrer Ausstellung "#nomasks", zu Deutsch "keine Masken".

Dass Zimmermann in Königsfeld ausstellt, war laut Manfred Molicki, Vorsitzender des Vereins Kunstkultur, dem Zufall geschuldet. Im Rahmen eines Atelierbesuches habe man die Arbeiten entdeckt. "Das Team befand sich auf den Spuren der Königsfelder Künstlerin Erdmut Bramke, die vor Jahrzehnten als erste genau dieses Stuttgarter Atelier bezogen hatte", erklärt er. Begeistert von Zimmermanns Arbeiten, setzte man daraufhin alles daran, ihre Werke in den Schwarzwald zu bringen.