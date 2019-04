Königsfeld Zwangsversteigerung mit schalem Beigeschmack

Ein "bebautes Wohnhausgrundstück mit übergroßem Gartenanteil" inklusive eines Zweifamilienhauses stand am Montagvormittag im Fokus einer Zwangsversteigerung vor dem Vollstreckungsgericht in Villingen. Die Veräußerung des in der Obereschacher Straße gelegenen Grundstücks stand jedoch unter besonderen Vorzeichen. Denn der Versteigerung ging eine Drohung des bisherigen Eigentümers voraus.

Die rund 100 Besucher und Kaufinteressierten – mit so einer großen Personenzahl hatte bei Gericht niemand gerechnet – musste deshalb eine besonders strenge Überprüfung über sich ergehen lassen. Neben Justizvollzugsbeamten, die die Personen über eine Stunde lang einzeln kontrollierten und jegliche mitgeführten Gegenstände genaustens unter die Lupe nahmen, waren zudem vier Polizisten für den Saalschutz angefordert worden.

"Das Vollstreckungsgericht kann nicht sagen, wie ernst die Drohungen sind", wurde vor Ort verkündet – die Folge war ein Raunen durch den überfüllten Gerichtssaal. Die Info war für viele der Interessierten offenbar neu. Befürchtet wurde zudem, dass "Bieterkonkurrenten zugunsten der Familie" abgeschreckt werden sollten. Auch eine Zwangsvollstreckung ließe sich angesichts der Vorgeschichte nicht ausschließen.