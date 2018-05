Königsfeld Zuschussquote liegt bei 60 Prozent

Geplant sei ein zentraler Brunnen als Symbol für Jesus. Die Linden würden so gepflanzt, dass Blickachsen künftig nicht eingeschränkt würden. Die Zisterne bleibe bestehen.

Einweihung folgt am Tag der Deutschen Einheit im Oktober

Laut Landschaftsarchitekt Marius Weißhaupt begannen die Arbeiten aufgrund der Witterung zwei Wochen später als geplant. Er sei aber zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werde.

Entfernt werden müssten noch einige Wurzeln im Boden. Als nächstes seien Be- und Entwässerungsleitungen zu verlegen sowie die Zisterne und das Fundament für den Brunnen in der Mitte zu setzen. Der Kirchvorplatz bleibe vorerst frei.

Laut Ortsbaumeister Jürg Scheithauer begannen Erneuerungen des Kanals am Kirchvorplatz und der Wasserleitungen an der Südseite in der Friedrichstraße. Dazu kämen Erneuerungen von Elek­troleitungen und die Verlegung von Leerrohren für Breitband. Im Süden sollten möglichst bald die Gehwege erneuert und neue Randsteine gesetzt werden.

Die Pflasterarbeiten könnten dort bereits in drei Wochen beginnen.

Laut Link werden die Straßenbauarbeiten in drei Abschnitten bis November in Angriff genommen. Das betrifft die Friedrichstraße, Bereiche des Cafés Art bis zum Witwenhaus und weiter zur Waldstraße.

2019 fänden Arbeiten von der Wald- bis zur Luisenstraße statt. Parallel werde der Platz weiter bearbeitet. Die Bäume würden im November gepflanzt.

Die offizielle Einweihung sei für den Tag der Deutschen Einheit im Oktober geplant. Zum Abschluss der Begehung nahmen offizielle Besucher einen Spatenstich vor.