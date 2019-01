Königsfeld Zufall und Zweifel sind beste Freunde

Die stilisierte Hand, die Symmetrie und die femininen Formen sind die eindeutigen Erkennungsmerkmale der Arbeiten von Winckler.

Tagebücher als Kunstwerke

"Feminine Form und Symmetrie sind Ausgangspunkt und Antriebskraft meiner Arbeit", schreibt er in seinen Tagebüchern, die an sich auch wieder kleine Kunstwerke darstellen, denn in ihnen wird nicht nur kunstvoll geschrieben, sondern gemalt, geklebt, verziert, gerissen oder collagiert.

Der Zufall ließ den Künstler manches scheinbar Wertlose finden und zu etwas Wertvollem machen. Seine Zweifel erhielten wohl seine unglaubliche Perfektion und Disziplin in der Arbeit. Und so sind aus der Hand eines achtsamen und stets authentisch auftretenden Künstlers Werke entstanden, die in der Kunstwelt einzigartig sind.

Speziell zu dieser Ausstellung erscheint in einer kleinen Auflage eine aufwendig hergestellte Atelier-Box mit 45 Kunstdrucken seiner Arbeiten. In noch kleinerer limitierter Auflage erscheint die Atelier-Box auch mit einem integrierten, jeweils individuellen Unikat des Künstlers.