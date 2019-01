Königsfeld Zufall und Zweifel sind beste Freunde

Königsfeld. Der Verein Kunstkultur Königsfeld lädt am Sonntag, 13. Januar, um 11.30 Uhr zur Vernissage der Ausstellung mit Arbeiten von Jochen Winckler. Dabei zeigt er einen Querschnitt seiner Arbeiten aus über 50 Jahren, alte und vor allem neuere Werke.

Zufall und Zweifel nennt der Künstler seine besten Freunde. Der Betrachter würde ergänzen: Wahrnehmung, Achtsamkeit und Perfektion. Jochen Winckler nimmt Dinge wahr, an denen jeder vorbeigehen würde, Keramikscherben, Glassteine, Knochen, Federn, Eisenteile, Messingbleche und ordnet jedes kleine Detail formvollendet in ein ästhetisches Kunstwerk.

Äußerst vielgestaltig sind seine Arbeiten, so zeigt er kleine postkartengroße Blätter aus Messinggewebe genauso wie lebensgroße Figuren, in hunderten Arbeitsstunden aus Draht mit tausenden Lötstellen gefertigt. Zeitweise entstanden großformatige Bahnen aus Stoff oder Papier, transparent durchscheinend. Eines seiner Markenzeichen sind seine mit äußerster Präzision gefertigten Kästen, in die liebevoll dreidimensionale Bilder aus unterschiedlichsten Materialien arrangiert wurden. Es sind echte Kästen zum "Nahsehen statt Fernsehen". In letzter Zeit hat der Künstler die Motive geradezu nach draußen geholt und in freistehende Metallrahmen positioniert – eine attraktive neue Möglichkeit der Wahrnehmung, wobei die Formen stets erkennbar die Handschrift Wincklers tragen.