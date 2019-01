Königsfeld Zinzendorfschulen setzen auf Mehrwegbecher

Königsfeld. In Sachen Umweltschutz gibt es reichlich zu tun, aber zum Glück wird vieles, das sich in den vergangenen Jahrzehnten an scheinbar bequemen Angewohnheiten eingeschlichen hat, inzwischen überall hinterfragt – so auch an den Zinzendorfschulen. Der vernünftige Umgang mit Ressourcen spielt hier schon seit Jahren eine große Rolle, heißt es in einer Pressemitteilung.