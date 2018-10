Königsfeld Zinzendorfschulen beteiligen sich an der Aktion "Torffrei"

Rund zehn Millionen Kubikmeter Torf werden allein in Deutschland jedes Jahr verbraucht, schätzt der Nabu und warnt, dass die Vorräte in spätestens 50 Jahren erschöpft seien, falls der Torfabbau im gleichen Tempo voranschreite. Damit wäre eines der artenreichsten Ökosysteme zerstört. Außerdem schade der Abbau von Torf dem Klima.

Obwohl Moore weltweit nur drei Prozent der Landfläche bedecken, speichern sie doppelt so viel Kohlendioxid wie alle Wälder der Erde. Mit dem Torfabbau werden also große Mengen klimaschädlicher Treibhausgase freigesetzt.

Schulgärtner Thomas Schwarzwälder war zufällig auf die Aktion des Nabu aufmerksam geworden und meldete die mehr als 12 000 Quadratmeter große Fläche, die als flächenhaftes Naturdenkmal eingestuft ist, beim Nabu an. "Auch in den Gärten und Parks um die anderen Schul- und Internatsgebäude nehmen wir nur torffreie Erde." Diese bezieht er säckeweise aus den umliegenden Gärtnereien. Werden mal größere Mengen benötigt, so kommen diese aus dem Kompostwerk in Villingen-Schwenningen. Einige der Laub- und Nadelbäume stehen schon seit weit über Hundert Jahren im Park der Zinzendorfschulen. Ihre Unterpflanzung wird im Frühjahr durch Weiden und andere Bienennährgehölze erweitert, neue Staudenbeete sorgen für Insektenvielfalt.