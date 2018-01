In Neuhausen hält sichtbar die fünfte Jahreszeit Einzug. Die Narrenzunft der Wolfnarros und Geisterecken schmücken die Forststraße mit bunten Fahnen. Zehn Helfer mit entsprechender Gerätschaft in Form von Leitern und einem Hubwagen mit Korb bringen insgesamt 501 Meter "Fähnele" an. Im Anschluss ist dann Muskelkraft von 20 Helfern gefragt. Sie stellen den Narrenbaum mit der fachkundigen Anleitung von Roland Schleich auf dem Rathausplatz auf. Nun können die hohen Tage kommen. Nach der Generalprobe am Freitag, 26. Januar um 19.30 Uhr für den Zunftball findet dieser am Samstag, 3. Februar ab 20.11 Uhr erstmals im Gasthaus Engel statt. Bereits am Nachmittag gibt es dort ab 14.30 Uhr den Kinderball. Am Schmotzige Dunschtig nehmen die Narren nach der Schulbefreiung am Morgen, nachmittags beim Kinderumzug der Bläserjugend teil. Am Rosenmontag dann der Umzug in Neuhausen. Foto: Hoffmann