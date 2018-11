Königsfeld Wie kommt eine Demokratie zustande?

Königsfeld. Der Fachbereich Sozialpädagogik der Zinzendorfschulen beteiligt sich am bundesweiten Projekt "Openion – Bildung für eine starke Demokratie" der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Bei diesem Projekt, dessen Name eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen "Opinion, open, on" ist, werden zeitgemäße Formen der Demokratiebildung erprobt.