Königsfeld-Weiler. Ein weiterer Baustein des Feuerwehrkonzepts 2020 konnte jetzt realisiert werden. Die Abteilung in Weiler hat ihr neues Fahrzeug bekommen. Der Spielmannszug der Feuerwehr Burgberg eröffnete die offizielle Fahrzeugübergabe mit musikalische Weisen. Bürgermeister Fritz Link erläuterte noch einmal den Weg zur Beschaffung des MLF. Er und die weiteren Grußredner Ortsvorsteher Heinz Kammerer, Gesamtkommandant Erich Dieterle und der Sprecher der Vereinsgemeinschaft Horst Weißer dankten den Verantwortlichen für ihr ehrenamtliches Engagement. Den Segen der Kirche für Fahrzeug und Mannschaft erteilte Pfarrer Christoph Huss. Nun ist das Fahrzeug offiziell im Dienst. Die Wehr feierte diesen Tag gebührend. Bereits am morgen spielte die Trachtenkapelle Buchenberg zum Frühschoppen auf. Am Nachmittag unterhielt der Musikverein Fischbach. Am Spätnachmittag gab es noch Public Viewing in der Gemeindehalle. Übertragen wurde das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko.