Königsfeld Weiterer Baustein im Konzept 2020 ist nun komplett

Die Wehr feierte diesen Tag gebührend. Bereits am Morgen spielte die Trachtenkapelle Buchenberg zum Frühschoppen auf.

Public Viewing von der deutschen Mannschaft

Am Nachmittag unterhielt der Musikverein Fischbach. Am Spätnachmittag gab es noch Public Viewing in der Gemeindehalle. Übertragen wurde das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko.