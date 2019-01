Königsfeld-Weiler - Bei der "Village’s Dark Side Party" in der Gemeindehalle in Weiler herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. 32 Zünfte und Guggenmusiken begrüßte der Zunftmeister von den Schoaf-Hexen. Im angebauten Zelt sorgte ein DJ für die passende Musik.