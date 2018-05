Königsfeld Weiherhofmühle wird instand gesetzt

Königsfeld-Buchenberg. Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg unterstützt die grundlegende Instandsetzung dieses heimat- und technikgeschichtlichen Zeugnisses im Naturpark Schwarzwald mit einem ansehnlichen Betrag.

Die Stiftung aus Stuttgart begrüßt das Bemühen der Eigentümer, das Mühlrad zu erneuern und die Mühlentechnik zu ertüchtigen. Die holzverschindelte Hausmahlmühle ist als einziger Teil der ehemaligen Hofanlage Weiherhof erhalten.

Statische Sicherungen, Reparaturen an Bruchsteinwänden, am Holztragwerk und am Schindeldach sind ebenfalls nötig, damit das Gebäude künftig als Zeugnis der früheren Selbstversorgung der Schwarzwaldhöfe dem interessierten Publikum gezeigt werden kann. Durch die Restaurierung soll die Wassermühle mit ihrem schindelgedeckten, großflächigen Satteldach für kommende Generationen die traditionelle regionale Baukultur dokumentieren und Wirtschaftstechniken aus vergangenen Zeiten nachvollziehbar machen.