Königsfeld Vorliebe für japanische Comics

Gemeinsam mit ihren Freundinnen Shiva, Sara und Cosima, allesamt Schülerinnen der achten und neunten Klassen, hat sie an den Zinzendorfschulen die Manga-AG ins Leben gerufen, die vom Referendar Fabian Mario betreut wird, der selbst in Japan studiert hat.

"Mangas haben ihre Wurzeln im Japan des 8. Jahrhunderts", erklärt Mario. "Budd­histische Mönche malten damals Bildergeschichten zum Alltag oder dem Leben nach dem Tod auf kleine Papierrollen." Heute finden sich die traditionell schwarz weiß gehaltenen Zeichnungen auf der ganzen Welt wieder. "Man darf sie nicht mit Comics oder mit bloßer Unterhaltung für Kinder gleichsetzen", so Fabian Mario. Es gebe Mangas für jede Altersgruppe, sei es für Dreijährige, denen die kleine Katze Chii zeigt, wie sie mit Haustieren umgehen und ihnen beim Spracherwerb hilft oder für Jugendliche, die Superhelden im Kampf gegen Außerirdische anfeuern. Selbst für die Generation 40+ gebe es Mangas. Die handeln oft von ernsteren Themen wie Scheidung und Verlust.

In der Manga-AG geht es darum, verschiedene Beispiele gemeinsam anzuschauen, zu untersuchen und selbst zu produzieren. Dabei lernen die Schülerinnen ganz nebenbei viel über die japanische Kultur. Sie hören gerne japanische und koreanische Popmusik und blättern in japanischen Lifestyle-Magazinen. Tina lernt sogar schon ein paar Brocken Japanisch und kann sich bereits in dieser so fremden Sprache vorstellen.