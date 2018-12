Königsfeld Viele Projekte realisiert

Königsfeld. Der Leitungskreis des Ladens Mittendrin erwartet für 2018 Rekorderträge. Bettina Nasgowitz, seit wenigen Jahren Projektreferentin bei der Herrnhuter Missionshilfe in Bad Boll, berichtete vor den Mitarbeitern des Ladens zunächst über die Entwicklung der Projekte – vor allem in den Bereichen, die der Laden Mittendrin nach Unglücken und Katastrophen unterstützt, wie die Sekundarschule für Mädchen in Ifakara (Tansania), die Alternativen gegen Lebensmittelknappheit in Sambia oder das Child Care Center im Dzaleka-Camp der UNHCR in Malawi.