25 Mitglieder der Lorenzgemeinde haben unter Leitung von Karlheinz Klitsch kürzlich einen Ausflug an den Bodensee unternommen. Zunächst startete man bei recht kühlen fünf Grad und nahm zusammen im "Löwen" in Rielasingen ein gemeinsames Frühstück ein, bevor es weiter nach Stein am Rhein ging, wo man die historische Altstadt, den recht wenig Wasser führenden Rhein und das Kloster St. Georgen besichtigte. Die Weiterfahrt führte auf der Schweizer Seite nach Konstanz zur Überfahrt mit der Fähre nach Meersburg und von dort weiter nach Uhldingen-Mühlhofen zum Oldtimer- und Traktormuseum. Nach Besichtigung und Abendessen im angrenzenden Jägerhof ging die Fahrt wieder in Richtung Heimat. Foto: Lorenzgemeinde