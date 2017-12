Königsfeld Vergnügliches Treffen der "Bäsle" und "Vettern"

Hans Neugart und seine vier Söhne sind der Ursprung aller Neugarts, die heute noch vorwiegend in Süddeutschland anzutreffen sind. Es gibt aber auch Verwandte, die in der Schweiz, in den neuen Bundesländern und sogar in den USA beheimatet sind.

Gelegenheit, sich innerhalb der Familienbande zu treffen und auszutauschen, bilden die jährlich stattfindenden Sippentage. In diesem Jahr wurde im Vorfeld dieses Termins bei Willi Neugart in der Unterdorfstraße in Weilersbach die ordentliche Vorstandssitzung abgehalten.

Mit Erwin, Markus, Willi, Maria, Gertrud und Lieselotte war die Führungsspitze anwesend. Wichtiges Thema war die Planung des Sippentages, der die Neugart-Familie in diesem Jahr nach Friedrichshafen an den Bodensee führen sollte.

Nun ging es für die über 40-köpfige Reisegruppe mit einem Bus der Familie. Heim aus Niedereschach über die Autobahn A81 an den schönen Bodensee. Am Reiseziel Friedrichshafen angekommen, erreichten die Neugarts nach einem kleinen Fußmarsch das Zeppelin-Museum, wo eine Führung gebucht war.

Der Museumsmitarbeiter erzählte vieles und vor allem Wissenswertes über die Geschichte der Luftfahrt und speziell der Fliegenden Zigarren, wobei die Schilderung des dramatischen Absturzes des Luftschiffes L Z129 Hindenburg in Lakehurst im Frühjahr 1937 die Zuhörer förmlich zum Nachdenken anregte.

Nach der interessanten Führung nahm der Neugart-Tross ein gemeinsames Mittagessen im Zeppelin-Restaurant ein, das sich alle Teilnehmer schmecken ließen. Den Nachmittag durfte jedes Sippenmitglied frei gestalten, was viele zum Anlass nahmen, bei Bilderbuchwetter entlang der malerischen Uferpromenade zu flanieren.

Schlusseinkehr in Pfaffenweiler

Hierbei gab es viele Gelegenheiten, sich auszutauschen und nette Gespräche untereinander zu führen. Nachdem sich der Tag langsam dem Ende nahte, wurde später der Bus bestiegen, der die "Bäsle" und "Vettern" wieder in den Schwarzwald bringen sollte. Bevor man zurück in der Heimat war, hatte den Vorstand eine Schlusseinkehr im Gasthaus Waldrose in Pfaffenweiler organisiert, wo auch die Regularien abgehandelt wurden.

Bevor man den eindrucksvollen Tag bei einem zünftigen Vesper noch einmal Revue passieren ließ, wurden zuerst die Neuwahlen durchgeführt. Folgende "Bäsle" und "Vettern" wurden in die Vorstandschaft gewählt: Erwin als Kassierer, Laura als Kassenprüfer und Monika als Beisitzer, die die Nachfolge von Gertrud antritt.

Der Vorstand Markus Neugart bedankte sich bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.

Beiratsmitglied Gertrud verabschiedet

In einer kleinen Feierstunde wurde schließlich das langjährige Beiratsmitglied Gertrud verabschiedet. Die Verabschiedung wurde bei der Tochter von Gertrud in Pfaffenweiler in deren Betrieb, einer kleinen Seifenmanufaktur, durchgeführt.

Anschließend ließ man das Geschäftsjahr des Sippenverbands Neugart bei Kaffee und Kuchen gemütlich ausklingen.

Der Vorstand des Sippenverbands freut sich jederzeit über neue Gesichter, die in verwandtschaftlicher Beziehung zur Familie Neugart stehen. Bei Interesse an einer Teilnahme an künftigen Sippentagen kann mit dem Vorsitzenden Markus Neugart aus Neuhausen Kontakt aufgenommen werden.

Weitere Informationen: Markus. Neugart, Telefon 07725/77 76