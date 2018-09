Königsfeld Variationen fordern Virtuosität heraus

Königsfeld-Buchenberg. Dem Ensemble mit Pirmin Grehl (Querflöte), Gesa Jenne-Dönneweg (Violine), Hanno Dönneweg (Fagott), Karsten Dönneweg (Violoncello) und Steffen Mark Schwarz (Orgel) gelang vor allem eines: die Genialität des Eisenacher Meisters Bach expressiv herauszustellen. Dazu diente ihnen das "Musikalische Opfer", dessen Entstehung legendär ist. Als Gast bekam der Komponist ein paar Noten durch Friedrich II. von Preußen vorgegeben.

Besonders das Finale gelingt mit barocker Frische

Das "Thema regium" erklang aus der Ferne mit Querflöte, feinsinnig interpretiert. Danach kam die Bach-Formel "Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta" – kurz: Ricercar. Mit dem Suchstück machte sich der Organist an der kleinen Truhenorgel an die schwierige Deutung zwischen kontrapunktischer Strenge und fantasievoller Fuge, ein Form, die den Cantus firmus nicht immer erkennen ließ. Der meditativ wirkende Vortrag war gelungen. Auf die alte Christoph-Albrecht-Orgel musste angesichts der tiefen Stimmung erst recht bei der Triosonate aus BWV 1079 verzichtet werden. Zu Flöte und Violine gesellte sich das Basso continuo (Cello/Orgel). Das viersätzige Werk wurde mit royal-barocker Vornehmheit musiziert. Beim eröffnenden Largo war die vorgegebenen Melodie nur rudimentär zu erkennen. Bach begnügte sich mit kurzen Zitaten, die in ihrer Verdichtung ansprechend erklangen. Beim Andante ging Bach schon einen Schritt Richtung Rokoko, garniert mit wehmütigen Seufzermotiven.