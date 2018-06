Königsfeld Unterstützung für regionale Projekte

In Burgberg fließt das Geld in ein Sonnensegel für das Pausenhof-Rondell der Grundschule. Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder sprach von einem lang gehegten Wunsch, da das Rondell für schulische Zwecke genutzt werde.

In Erdmannsweiler wird die Summe für einen Picknicktisch und eine Sitzbank am Spielplatz Unterbühl verwandt.

In Weiler fließt das Geld in den Kauf eines Minitrampolins fürs Kinderturnen in der Gemeindehalle. Laut Horst Weisser vom Jugendforum wurde das Trampolin schon vor längerer Zeit angeschafft. Es stünden noch weitere Geräte an die ausgetauscht werden müssten.

Die Sparkasse habe die Gemeinde bei verschiedenen Anträgen immer nachhaltig unterstützt, so Link. Gerhard Vetter, Bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit bei der Sparkasse, bestätigte die gute, "richtig tolle" Zusammenarbeit.

Königsfeld sei mit der gleichmäßigen Verteilung des Betrags beispielhaft. Die Vielzahl der Projekte zeige, dass das der richtige Weg sei.