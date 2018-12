Königsfeld Umsetzung rückt näher

Laut Hauptamtsleiter Steffen Krebs erfolgte die vorgeschriebene europaweite Ausschreibung. Zwar hatten sechs Firmen Unterlagen angefordert, jedoch nur eine, die Firma Rosenbauer aus Luckenwalde, tatsächlich ein Angebot abgegeben. Das beläuft sich auf etwa 254 000 Euro und liegt damit um etwa 14 000 Euro über dem Haushaltsansatz. Dieser orientierte sich am Ausschreibungsergebnis für das gleiche Fahrzeug, das vor einiger Zeit die Abteilung Weiler erhielt.

Kosten für Lohnausfall

Zusätzliche Kosten in Höhe von 6000 Euro fallen laut Krebs für Lohnausfall und Reisekosten im Zusammenhang mit der Rohbauabnahme an, sodass die Gesamtinvestition bei 260 000 Euro liegt. Die Gemeinde erhält allerdings Zuschüsse, 66 000 Euro vom Land Baden-Württemberg und 70 000 Euro aus dem Ausgleichsstock. Link sprach angesichts der Preissteigerung und nur eines einzigen Angebots von einer misslichen Situation. Offensichtlich seien die Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen ausgelastet. Er dankte dem ehrenamtlich tätigen Beschaffungsausschuss. Dieser habe viele Arbeitsstunden in die Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses investiert.