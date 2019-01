Königsfeld Turmsanierung kostet 32 920 Euro

Einen Rückblick über das vergangene Jahr sowie Ausblicke auf das kommende Jahr gab es in der Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde Weiler-Burgberg-Erdmannsweiler. Der Neubau des Gemeindehauses steht hier im Fokus.

Königsfeld-Weiler. Pfarrer Ewald Förschler stellte seine Ausführungen unter das Motto "Das Beste soll nicht hinter uns, sondern vor uns liegen". So hat sich der Verkauf des Pfarrhauses als schwierig erwiesen. Letztendlich wurde es aber als Liebhaberstück doch an den Mann gebracht.

Die Kooperation mit der Kirchengemeinde Buchenberg verlaufe sehr gut, so Förschler. Auch sehe er die Pastoralisierung hier langfristig als die richtige Lösung an. Für den Neubau des Gemeindehauses ist am 29. Januar ein Planungstreffen geplant. Der besondere Sonntag im Kindergarten käme auch sehr gut an. Den Kirchengemeinderat sieht er auf einem guten Weg. Er dankte hier allen für ihren Einsatz.