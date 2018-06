Königsfeld Trotzphase begegnen

Die Trotzphase von Kindern beginnt im Alter von circa zwei Jahren und kann sich bis zum fünften Lebensjahr bemerkbar machen. In dieser Zeit können die Kinder ihre Eltern schnell "von Null auf Hundert bringen". Dabei möchten sie doch nur ihr neu entwickeltes Selbstbewusstsein testen und sind enttäuscht, wenn sie ihren Willen nicht bekommen.

Mit Ruhe und Gelassenheit

Wie können die Eltern dieser Phase mit Ruhe und Gelassenheit begegnen und wieviel Trotz ist normal? Gibt es auch etwas Positives an dieser heißen Phase? Diese und weitere Fragen sowie praktische Übungen vermittelt der Vortrag von Anke Maier. Die Referentin hat eine psychologische therapeutische Ausbildung und ist Beraterin in der Paar- und Familientherapie mit einer eigenen Praxis in Dauchingen. Maier ist selbst Mutter von drei Kindern und bietet unter anderem Beratung zu Erziehungsthemen an.