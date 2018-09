Königsfeld Tierischer Spaß beim Kinderferienprogramm

Die Kinder durften zu Beginn Kühe füttern. Anschließend durften zudem die Kälber mit einer Trinkflasche gefüttert werden. Dies machte den "Jungbauern" großen Spaß.

Im Kaninchenstall hieß es indes anstehen, um das weiche Fell der kleinen Tiere streicheln zu können. Auch die Schafe auf dem Hof kamen nicht zu kurz. Sie bekamen selbst gepflückten Löwenzahn. Beim Hängebauchschwein "Piggy" gab es eine Riesengaudi: Denn sie schlürft den Joghurt gerne mit einem Esslöffel. Erstmalig konnten die Kinder den Hühnern einen Besuch abstatten. Dort wurden sie mit kollektivem Gegacker begrüßt.

Auch die Landmaschinen wurden von den Kindern in Beschlag genommen. So durften sie sich auf dem Mähdrescher und auf einem großen Traktor ans Steuer setzten. Nach so viel Erlebnissen gab es für alle eine Stärkung in Form von Milchshakes. Zur Krönung des Tages erfolgte die Rückfahrt mit einem Traktor und Anhänger.