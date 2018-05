Königsfeld Tausende nutzen das schöne Pfingstwetter

Die verschiedenen Mühlen luden zu Besichtigungen ein. Musikalische Unterhaltung mit der bekannten Kapelle "Luft und Blech" gab es neben vielerlei Verpflegungsangeboten an der "Unteren Mühle" in Burgberg. Da alle Wege sehr gut mit dem Kinderwagen zu bewältigen sind, richtete sich das Angebot durchaus auch an Familien. Wer sich die Wanderungen nicht auf eigene Faust zutraute, konnte sich in Königsfeld dem Schwarzwaldverein anschließen, der zwei Touren führte, dazu gab es am Nachmittag zwei geführte Wanderungen auf dem Historischen Höfe- und Mühlenwanderweg in Kooperation mit dem Geschichtsverein Buchenberg.