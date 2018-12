Königsfeld Tanzperformance mit Cornelia Widmer

Der Vereinsvorstand konnte den Königsfelder Künstler Jochen Winckler gewinnen, nach vier Jahren ein zweites Mal seine Werke auszustellen. Statt eines Katalogs wird es zur Ausstellung eine edle Atelier-Box geben. Darüber hinaus wird der Künstler eine Lesung aus seinen Tagebüchern anbieten, und der Verein zeigt zwei Filmporträts.

Die Sonderausstellung "Künstler in Königsfeld – 1920 bis heute" im Untergeschoss des Kunstraumes wird bis zum Sommer bei jeder Einzelausstellung wieder geöffnet. In den Räumen sind 46 Künstler, die in Königsfeld arbeiten oder gearbeitet haben, repräsentativ mit je einer Arbeit vertreten. Bis auf einige Leihgaben können auch diese Arbeiten erworben werden.