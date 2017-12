Königsfeld Sport soll die Integration erleichtern

Königsfeld. Menton bietet ein pädagogisch ausgerichtetes Box-Training in Kleingruppen einmal wöchentlich an, in denen nicht nur Sport betrieben, sondern auch die Eigenschaften, die einen guten und disziplinierten Sportler ausmachen, gefördert werden sollen.

Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei Kondition und Durchhaltevermögen. Nur wer beharrlich, zielstrebig und konstant beim Training ist, erreicht seine persönlichen Ziele, so der Trainer.

So sollen die jugendlichen Geflüchteten durch den Box-Sport erlernen, nicht kopflos drauf los zu legen, sondern Ziele bewusst anzugehen. Dabei müssen auch mal Hindernisse, wie der sprichwörtliche Tiefschlag, weggesteckt werden, ohne sich aus dem Konzept bringen zu lassen. Natürlich darf hier gelegentlich angestauter Druck oder gar Frust durch das Ventil des Sports abgebaut werden. Dies hilft dabei wieder einen klaren Blick für die Zukunft zu bekommen.