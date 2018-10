Königsfeld Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz

Abteilungskommandant Axel Lemcke zeigte sich sichtlich stolz, was in diesem Bereich seit der Gründung 1968 geleistet wird. Mittlerweile werde vor allem Wert auf gute feuerwehrspezifische Ausbildung gelegt. Spiel und Spaß kommen indes nicht zu kurz. Im Motivieren und Begeistern sieht Lemcke die Hauptaufgabe der Jugendwarte. In Burgberg sind derzeit 14 Jugendliche dabei. Jugendwart Markus Jäckle ist begeistert und stolz, Teil einer Erfolgsgeschichte zu sein, die seit Beginn anhält.

Schon damals galten die gleichen Spielregeln bei der Ausbildung. Der damalige Jugendwart Fritz Schwarzwälder hat sie den zwölf Jugendlichen bei der Gründung vermittelt. Jugendliche aus Erdmannsweiler und Weiler sind auch dabei. Sie gelten als Bindeglied zu den anderen Wehren.

Bürgermeister Fritz Link brachte seine Anerkennung und Wertschätzung und die des Gemeinderates für das herausragende Engagement zum Ausdruck. Die Jugend wolle auch ihren Teil zum Gemeinwesen beitragen. Sie sei auch bereit, Verantwortung zu übernehmen.