Königsfeld. Ein astronomisch-astrologischer Spaziergang auf dem Königsfelder Planetenweg mit Birgit Häbich findet am Samstag, 12. Januar, um 14 Uhr statt. Schwerpunktthemen sind an diesem Tag der Planet Saturn und das Sternzeichen Steinbock. Für den Spaziergang ist gutes Schuhwerk erforderlich, Treffpunkt ist am Empfang der "Mediclin Albert Schweitzer & Baar Klinik". Die Teilnahme ist kostenlos.