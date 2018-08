Königsfeld Solara: Sommer bringt Bad auf Rekordkurs

Die kontinuierlichen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bad zahlten sich aus, so Link. Die Sanierung vor zehn Jahren habe 2,9 Millionen Euro gekostet. In diesem Jahr habe man 57.000 Euro in den letzten Teilabschnitt zur Erneuerung der Solar-Absorberanlage, einen Aufsitzrasenmäher sowie Maler- und Holzstegarbeiten investiert.