Königsfeld Siegerin beim Wettbewerb des Landtags

Königsfeld. Landtagsabgeordneter Karl Rombach (CDU) kam eigens nach Stuttgart zur Preisverleihung. Katharina Hattler geht auf die Zinzendorfschulen und hat einen Brief zum Themenfeld Jugend und Zukunft geschrieben. Die Preisverleihung fand im Landtag in Stuttgart durch die Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz (CDU) statt. Zum Preis gehört eine Bildungsreise. "Über 3200 Schüler aus 173 Schulen hatten über 2300 Arbeiten eingereicht. "Dass sich Schüler und Schülerinnen für unser Land und unser Gemeinwesen einbringen, unterstütze ich und möchte ich wertschätzen. Deshalb habe ich mich gefreut heute bei der Preisverleihung, so viele politisch engagierte Schüler zu treffen", so Rombach.