Königsfeld Sensationssieg der Königsfelder

Nach Abschluss aller Disziplinen war der Jubel groß, als der Jugendwart Eric Seewald und Diana Seewald, Präsidentin der Golfjugend Königsfeld, mit den Verantwortlichen des Baden-Württembergischen Golf-Verbandes die Namen der Sieger bekanntgaben.

Pia Seewald setzte sich gegen eine starke Mädchenkonkurrenz durch und belegte einen herausragenden ersten Platz in ihrer Altersklasse. Auch der neunjährige Moritz Frick stand auf dem Podest und konnte sich mit unglaublichen 35 Punkten über einen ersten Platz freuen. Die beiden jungen Königsfelder zeigten mit dem Sieg Bestleistungen, und die Freude über den Pokal war riesig. Fiona Merkel belegte einen vierten Platz in der Gesamtwertung und Benni Eiche erreichte den siebten Platz.

Die Plätze eins bis drei je Altersklasse, getrennt nach Mädchen und Jungen, werden in das VR-Talent-Team 2019 berufen und dürfen sich über eine individuelle Förderung des Baden-Württembergischen Golfverbandes in Form von Trainingsgutscheinen freuen. Außerdem wird es im Frühjahr 2019 eine Veranstaltung des Geno-Verbandes geben, bei dem die VR-Talent-Teams aus allen sieben Sportarten ein Wochenende zusammen verbringen werden. Dann sind auch Pia Seewald und Moritz Frick aus Königsfeld dabei.

Reise nach Rust

Im Anschluss konnten sich alle Kinder, Begleiter und Helfer am Grillbuffet des Fördervereins Golf- und Countryclub stärken. Die Kinder und Eltern aus Königsfeld sowie alle Verantwortlichen der Golfjugend trugen dazu bei, dass das Finale der Talentiade ein voller Erfolg war, und zeigten, wie wichtig Vereinsarbeit für die Zukunft der Jugend ist.

Am kommenden Wochenende findet das Finale der besten Jugendmannschaften im Golfclub Breisgau statt. Die Jugendmannschaft aus Königsfeld qualifizierte sich als drittbeste Mannschaft aller Ligen und reist – optimal vorbereitet durch ihr Trainerteam – nach Rust. Am Freitag steht dann eine Proberunde an, am Samstag steigt das Finale, und am Sonntag gibt es für die Jugendmannschaft und für alle Jugendlichen aus Königsfeld zur Belohnung einen Besuch im Europapark.