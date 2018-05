Königsfeld Seltene Kammermusikstücke

Ágnes Suszter hat an der Universität von Debrecen (Ungarn) und an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest studiert und mit dem Diplom in Kirchenmusik (2009) und dem Doktorat in Querflöte (2012) abgeschlossen. Sie hat Meisterkurse unter anderem bei János Bálint, Benedek Csalog, Auréle Nicolet und Dejan Gavric besucht.

Schon mit 16 Jahren erhielt sie beim Internationalen Querflötenwettbewerb in Timesoara (Rumänien) den ersten Preis.

Seit fünf Jahren lebt Ágnes Suszter in Deutschland. Sie gibt Querflöten Unterricht in Rottweil, Villingen und Umgebung, leitet den katholischen Kirchenchor in Weilersbach und gibt mit verschiedenen Ensembles im Schwarzwald-Baar-Kreis erfolgreiche Konzerte.

Eszter Karasszon

Eszter Karasszon wurde 1992 in eine ungarische Musikerfamilie hineingeboren. Ihr Diplom absolvierte sie 2016 an der Franz-Liszt- Akademie in Budapest bei dem Kossuth-Preisträger Csaba Onczay.

2010 verbrachte sie fünf Wochen an der Indiana University in den USA, wo sie an dem Meisterkurs von János Starker teilnahm.

Sie besuchte zahlreiche Meisterkurse, bei denen sie von so großartigen Musikern wie Róbert Nagy, Steven Isserlis, Gustav Rivinius, Emilio Colón, Reinhard Latzko und Gerome Pernoo lernen durfte. Sie trat bei renommierten Festivals trat auf wie "Folle Journée Festival", Nantes oder bei der "International Holland Music Session".

Außerhalb Ungarns konzertierte Eszter Karasszon in zahlreichen Ländern in Europa, Amerika, China und Israel.

Eszter Karasszon trat mehrmals als Kammermusikpartnerin von Vilmos Szabadi (Geige) auf, zuletzt gastierten sie gemeinsam in New York. Als Solistin stellte sie sich mit den Rokoko-Variationen von Tschaikowski, dem a-moll- Cellokonzert von Schumann, dem Konzertstück von Dohnányi und der Romanze von Weiner dem Publikum vor.

Anmeldung notwendig

Wegen der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen ist eine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind für die Künstlerinnen bestimmt.

Weitere Informationen: Anmeldungen unter Telefon 07725/39 25 oder E-Mail an info@kunstkultur-koenigsfeld.de und www.kunstkultur-koenigsfeld.de