Königsfeld Schwäbische Kost witzig verpackt

Letztendlich wird er doch noch verköstigt. Emma erzählt auch von ihrer alten Heimat Australien. So erklärt sie unter anderem die Weiten und ein Dorf im Tal, das sie mit Burgberg vergleicht. Schon bald bemerken die zwei Grazien, dass Emma zwischendurch schwäbelt. Diese erklärt es mit der Tatsache, in Frohnstetten geboren zu sein.

Nun nimmt das schwäbische Wortspiel weiter an Fahrt auf. Verschiedene Themen gibt es zu bequatschen. Beispiel gefällig? "Ein Bauer zum anderen: ›Häsch’s Hei scho drin?‹ ›Nei, hab’s dies Joahr gar net naus doa.‹. Hierzu passend die Aussage: "Eine gesegnete Ernte seigt mer, wenn’s ind Frucht net nei­gseicht hät."

Die Unterhaltung wirft indes auch die Frage auf, wo Nudisten ihren Geldbeutel aufbewahren. Diese Probleme gebe es im Paradies nicht. Dort werde mit Äpfeln bezahlt, so Josephe. Ein Erlebnis macht indes Hildegard zu schaffen: Vor lauter Schauen nach einem schönen Mann sei sie an eine Laterne gestoßen.

Gemeinsam wird gesungen

Ihre Gesangseinlagen waren auch sehr bemerkenswert. Mal als Kanon oder dreistimmig, zeigten sie sich von ihrer besten Seite. So endete auch der Abend in Königsfeld mit einem gemeinschaftlichen Lied. "Ade zur guten Nacht" sangen sie zusammen, "together", wie Hildegard bemerkte, mit dem Publikum. Nach dem anfänglichem Abtasten – oder wie es Josephe formulierte "Abtschäge" –­haben sich die drei wohl gesucht und gefunden.

Sie bescherten dem Publikum einen unbeschwerten Abend mit ihrem unverwechselbaren schwäbischen Humor. Die Themen gehen wahrscheinlich nie aus. Autorin Dietlinde Ellsässer, Ida Ott und Gina Maas sind hier auch stets mit offenen Ohren und Augen unterwegs, um Dinge aus dem richtigen Leben aufzuschnappen und es anschließend in ihren Programmen zu verarbeiten.

Gina Maas spielt seit 1991 am Theater Lindenhof in verschiedenen Stücken mit. Sie wird als "Älblerin durch und durch" beschrieben. Geboren und aufgewachsen ist sie in Melchingen. Sie ist Mutter von vier Töchtern. Seit 2016 gehört sie nun zum Trio. Sie ersetzt Isolde Neu, die 2014 gestorben ist.