Königsfeld Schulen sind in gutem Zustand

Laut Bürgermeister Fritz Link gibt es von Bund und Land erstmals Fördermittel für die Sanierung von Schulgebäuden. Deshalb fanden in den drei Grundschulgebäuden Begehungen und eine Evaluation statt.

Stefan Gsellinger vom gleichnamigen Ingenieurbüro lieferte einen ersten Zwischenbericht. Alle drei Gebäude machten demnach einen guten Eindruck. In Burgberg sei eine Generalsanierung nicht sinnvoll. Es gebe zwar Luft für Sanierungen, zum Beispiel bei der Regelungstechnik, aber deren Kosten lägen weit unter dem, was für die Zuschüsse nötig sei.

Frank Schwarzwälder, Ortsvorsteher von Burgberg, sprach die Glasbausteine in der Turnhalle an. Die seien ein Behaglichkeitsproblem, so Gsellinger. Gewünschte Raumtemperaturen erreiche man schneller, viel mehr werde aber nicht passieren. Rechnerisch spare man etwas an Heizenergie, praktisch aber nicht. Laut Link sind Turnhallen auch nicht förderfähig.